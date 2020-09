Terribile incidente sul Raccordo in Campania: c’è una vittima, traffico in tilt

By

Drammatico incidente stradale nella tarda serata lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Una persona ha perso la vita. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto nel territorio del comune di Montoro Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e la Polizia Stradale di Avellino. I detriti dei veicoli incidentati sono finiti sulle due carreggiate. Si sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Circolazione in tilt sia verso Salerno, sia in direzione di Avellino.