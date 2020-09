Tam tam sui social: «Federica è scomparsa», Poggiomarino torna in ansia

Il tam tam è partito in serata. Federica, 19 anni, è scomparsa da Poggiomarino già da qualche giorno. Sono già decine le condivisioni sui social network per ritrovare la ragazza che ha fatto perdere le proprie tracce. Il post originale ha già fatto centinaia di condivisioni: «Da qualche giorno è scomparsa da Poggiomarino Federica Gallo. La mamma Lucia è disperata. Chiunque abbia notizie o l’abbia vista o sentita negli ultimi giorni, vi prego fateci sapere e avvisate i carabinieri». Insomma, Poggiomarino e dintorni si stanno mobilitando, una città già sotto choc per quanto accaduto in giornata dopo il femminicidio accertato a Via Fontanelle.

Fino all’alba, infatti, si cercava la povera Luana Rainone poi trovata senza vita. Adesso una nuova ansia per la città vesuviana, e chiaramente quanto accaduto fa subito temere il peggio, anche se Federica è sparita da qualche giorno e la sua assenza avrà sicuramente un epilogo diverso e di certo positivo. Dunque, chiunque riconoscesse Federica è pregato di avvisare immediatamente le forze dell’ordine così come richiesto dalla famiglia.