Statale 268, lavori a Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. Ecco le chiusure

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti ai km 3,750 (viadotto di sovrappasso ‘Sant’Anastasia’) e 7,620 (‘Zingariello’) sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, in provincia di Napoli. L’intervento – consegnato all’impresa Irpinia Scavi Srl con sede in Grottaminarda (AV) – ha un valore complessivo di 570 mila euro; le attività consisteranno, principalmente, nel risanamento delle due opere d’arte situate tra i territori comunali di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

Nel dettaglio, l’esecuzione dei lavori sul viadotto di sovrappasso Sant’Anastasia non comporta particolari interferenze con la viabilità; esclusivamente in concomitanza con specifiche lavorazioni si renderanno necessarie puntuali limitazioni al transito sul tratto della strada comunale di Via Pomigliano, sottopassante il viadotto ed in corrispondenza dello svincolo ‘Sant’Anastasia’ (al km 3,800).

Anche la cantierizzazione per i lavori relativi allo ‘Zingariello’ non apporta sostanziali modifiche all’attuale configurazione stradale della tratta di SS268 al km 7,600; esclusivamente in concomitanza con particolari lavorazioni potranno rendersi necessarie chiusure notturne (che saranno tempestivamente comunicate) della tratta tra lo svincolo di ‘Pomigliano d’Arco’ (km 6,500 circa) e lo svincolo ‘Somma Vesuviana’ (km 8,600 circa). L’ultimazione delle attività – che fanno parte di un primo stralcio – è prevista per la fine dell’anno.

