Spaccio come Gomorra: 36 arresti tra Scafati, Pompei e l’area boschese ECCO I NOMI

Ventitrè persone in carcere, altre tredici ai domiciliari. È questo il bilancio di una vasta operazione antidroga, scattata all’alba di oggi nel Salernitano a termine di una lunga indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno e con la quale sono state sgominate due organizzazioni di spacciatori che operavano prevalentemente nella provincia nord, ed anche in alcune località del Napoletano come Pompei, Torre Annunziata e l’area boschese. In una delle organizzazioni un ruolo non di secondo piano veniva svolto da alcune donne e per l’attività di spaccio, in alcune occasioni, sarebbero stati impiegati dei minorenni. Le due bande non avevano piazze di spaccio fisiche, ma vi era una distribuzione in diversi quartieri, centrali e periferici di Scafati. Le richieste telefoniche avvenivano con linguaggio criptico; i luoghi di consegna erano occasionali e avvenivano anche nei pressi di abitazioni, scuole e luoghi pubblici; le sostanze stupefacenti erano conservate in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni. La stima approssimativa delle sole vendite al dettaglio si attesta nell’ordine di circa 100 cessioni quotidiane per ciascun sodalizio, per un introito non inferiore alla cifra giornaliera di 2mila euro.

In carcere

Alfano Carmine nato a Torre del Greco il 13/04/1984

Barbato Crocetta Giovanni nato a Scafati il 14/03/1993

Berritto Francesco nato a Scafati il 30/07/1993

Cannavacciuolo Teresa nata a Pompei il 05/02/1982

Carotenuto Andrea nato a Pompei il 20/06/1989

Castaldo Gennaro nato a Castellammare di Stabbia il 27/07/1981

Desiderio Gabriele nato a Scafati il 24/01/1991

Guarracino Annabella nata ad Acerra il 17/02/1993

Incannella Daniele Antonio nato a Nocera Inferiore il 09/10/1997

Inserra Giuseppina nata a Scafati il 26/10/1982

Lanzieri Alessandro nato a Scafati il 06/02/1967

Longobardi Pasquale nato a Torre Annunziata il 19/061996

Mainenti Alfonso nato a Scafati il 15/03/1991

Mainenti Francesco nato a Pompei il 27/02/1982

Muollo Veruska nata a Torre Annunziata 19/06/1976

Paoletti Pietro nato a Torre Annunziata il 16/02/1990

Rispoli Raffaele nato a Torre Annunziata il 16/06/1976

Sorrentino Angelo nato a Nocera Inferiore il 08/11/1986

Squillante Francesco nato a Cava de’Tirreni il 15/01/1983

Squillante Raffaele nato a Scafati il 17/10/1989

Squillante Salvatore nato a Nocera Inferiore il 06/07/1981

Tufano Giovanni nato a Castellammare di Stabia il 06/03/1979

Ai domiciliari

Acanfora Maria Grazia nata a Boscoreale il 06/08/1960

Aquino Teresa nata a Pompei il 26/12/1968

Ascione Pasquale nato a Boscotrecase il 27/06/1971

Carotenuto Morena nata a Pompei il 13/10/1986

Fienga Teresa nata a Pompei il 13/11/1997

Karakhi Nadia nata a Scafati il 01/01/1995

Langella Giuseppina nata a Pompei il 28/03/1983

Maineneti Carmela nata a Scafati il 10/12/1992

Paoletti Giovanna nata a Castellammare di Stabia il 29/05/1996

Pedone Antonio nato a Nocera Inferiore il 06/10/1994

Ruotolo Maria nata a Pompei il 28/06/1995

Santonicola Antonio nato a Pompei il 30/01/1981

Sicignano Anna nata a Scafati il 15/01/1971