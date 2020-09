Si lancia dall’attico tra i banchi del mercato: suicidio choc nel Vesuviano

Ancora un suicidio nell’area vesuviana, dove questa mattina a Torre del Greco si è verificata l’ennesima tragedia. I fatti alle 10 circa, quando un uomo di 80 anni si è lanciato dall’attico di uno stabile di via Pezzentelle. Dopo un volo di 20 metri, l’anziano è morto sul colpo precipitando ad un passo dai banchi dell’area mercatale cittadini che era in pieno orario di punta. In tanti hanno dunque assistito alla terribile scena ed allertato le forze dell’ordine ed al 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto appreso l’uomo, che già aveva perso un figlio suicida qualche anno fa, doveva fare i conti con una situazione difficile in casa perché un altro figlio era affetto da problemi di salute. L’anziano abitava al piano terra del palazzo ed è salito fino all’attico per poi lanciarsi nel vuoto.