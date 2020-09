Sfiorata la tragedia in Campania: camion finisce in una scarpata

Sfiorata la tragedia ieri sera a Casal Velino Marina.Un camion parcheggiato dinanzi ad una abitazione è finito in una scarpata. Il mezzo si è avviato da solo. Era in sosta ed é finito in una scarpata. Fortunatamente non ha provocato feriti. L’impatto è il forte rumore ha fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 di Vallo, i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo e i carabinieri.

