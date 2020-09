Sedici contagi in due giorni: in Campania si rischia una nuova zona rossa

Preoccupano i focolai che stanno interessando tutto il territorio della Campania. L’Asl di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su 15 persone. Di queste, 10 sono residenti nel comune di Cervinara, comune nel quale nei giorni scorsi è stato registrato un aumento dei contagi e dove le persone attualmente positive sono 33. Positiva anche la neo sindaca Caterina Lengua che ieri è rimasta in contatto con l’Asl. Restano da verificare altre 7 persone. Insomma, se i contagi dovessero aumentare si rischia la zona rossa. Inoltre, presso la struttura Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) Pontecagnano Faiano, invece, sono stati rilevati 11 nuovi contagi da Covid-19. Lo comunica il sindaco Giuseppe Lanzara. «Il centro è composto da un totale di 40 persone. Oltre quanto detto prima, i restanti ospiti sono stati tutti sottoposti a tampone, così come gli operatori e il personale, risultando tutti negativi. Ringrazio – sottolinea- i coordinatori della struttura di accoglienza perché, grazie alla loro collaborazione, abbiamo provveduto rapidamente all’immediato isolamento dei positivi».

A Casamicciola il Comune resterà chiuso al pubblico per un’altra settimana per rischio Covid; gli uffici di piazza Marina sono off limits da mercoledì scorso quando fu accertata la positività di un tecnico che frequenta abitualmente il Municipio. Il primo cittadino, per scongiurare l’insorgere di un cluster infettivo, ha dunque disposto la chiusura al pubblico per tutta la settimana in corso.