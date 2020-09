Seconda giornata di Serie A: ecco i consigli per la bolletta

Ricordiamo che Intralotcafè è sala scommesse, virtual games, sala slot e sala casino, bar, gratta e vinci, ricariche telefoniche e pagamento utenze. Seguiteci anche sulle pagine Facebook ed Instagram: IntralotcafèpoggiomarinoeSanGi useppeVesuviano.

Ecco dunque i pronostici validi della 2^ giornata di campionato:

TORINO-ATALANTA

La squadra di Mister Giampaolo è apparsa non ancora centrata a livello tattico, tanti i nuovi innesti e poche le amichevoli giocate, work in progress. L’Atalanta si rituffa in campionato e lo fa senza nascondere le proprie ambizioni, l’obiettivo è confermarsi in zona Champions League, il sogno di Mister Gasperini è interferire in maniera concreta nella lotta al vertice, sulla carta possibilità concreta data la qualità della rosa e il consolidato sistema di gioco.

Pronostico TORINO-ATALANTA X2. Con quota intralotcafè di 1,18.

CAGLIARI-LAZIO

La Lazio è stata una delle grandi protagoniste dello scorso campionato e continua il suo progetto di valorizzazione, ha blindato i pezzi migliori e rafforzato la rosa con inneschi mirati, è mancato al momento il colpo a sensazione per accendere l’entusiasmo della tifoseria. Biancocelesti che si presentano ai nastri di partenza di questa nuova Serie A con ambizioni di vertice.

Pronostico CAGLIARI-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,17.

SAMPDORIA-BENEVENTO

Prestazione da dimenticare in fretta per la Sampdoria quella offerta contro la Juventus, Mister Ranieri a fine gara non ha usato mezzi termini definendo la sua squadra come pavida e paurosa. Blucerchiati cha al momento sono ancora un cantiere aperto, si aspettano rinforzi. Benevento che deve ancora esordire in questa Serie A e deve metabolizzare nel più breve termine il salto di categoria. Sampdoria obbligata a ripartire dopo la debacle subita all’Allianz Stadium, Benevento con l’entusiasmo per la nuova avventura nel massimo campionato.

Pronostico SAMPDORIA-BENEVENTO X2. Con quota intralotcafè di 1,29

INTER-FIORENTINA

L’Inter si affaccia a questa nuova avventura in campionato consapevole di poter recitare un ruolo primario nella lotta al titolo di Campione d’Italia, l’avversaria da battere sulla carta è sempre la Juventus. La società nerazzurra ha operato in maniera chirurgica sul mercato mettendo a disposizione di Mister Antonio Conte una rosa altamente competitiva. Buono lo start in campionato per la Fiorentina che ha fatto bottino pieno contro il Torino fornendo una prova positiva, i viola sembrano già centrati tatticamente. Partita dove l’Inter cattura, comunque, i favori del pronostico.

Pronostico INTER-FIORENTINA 1. Con quota intralotcafè di 1,55.

SPEZIA-SASSUOLO

Spezia chiamato ad onorare l’avvento nel massimo campionato, Sassuolo sicuramente più rodato e superiore tecnicamente, partita che presenta più di una incognita, restiamo prudenti.

Pronostico SPEZIA-SASSUOLO X2. Con quota intralotcafè di 1,17.

NAPOLI-GENOA

Mister Gattuso può sorridere, la probabile permanenza di Koulibaly fa della difesa partenopea una delle più strutturate della Seria A, in mezzo al campo tante soluzioni e qualità, in avanti una batteria di bocche di fuoco di primissimo livello, sembrano esserci tutti gli elementi per una stagione ricca di soddisfazioni. Napoli che si arroga con diritto i favori del pronostico, Genoa con possibilità minime di fare risultato al San Paolo.

Pronostico NAPOLI-GENOA 1. Con quota intralotcafè di 1,30.

VERONA-UDINESE

I friulani partono con le ambizioni della passata stagione, l’obiettivo è un campionato all’insegna della tranquillità dove centrare in maniera agevole l’obiettivo salvezza. Sfida equilibrata al “Bentegodi”, tralasciamo i segni fissi, vediamo l’Udinese leggermente in vantaggio.

Pronostico VERONA-UDINESE X2. Con quota intralotcafè di 1,44.

CROTONE-MILAN

Vince e convince la banda di Mister Pioli, la squadra sta bene mentalmente e fisicamente, sembra continuare sulla scia del finale dello scorso campionato, da ricordare che i rossoneri nel periodo post lockdown per il covid 19 sono ancora imbattuti in gare ufficiali ed hanno in termini di punti il rendimento più alto della Serie A. Il “Diavolo” è pronto a sferrare l’attacco ai piani nobili della classifica. Milan favorito tecnico dell’incontro, Crotone che per l’assenza di pubblico vede annullato anche il fattore campo.

Pronostico CROTONE-MILAN 2. Con quota intralotcafè di 1,55.

ROMA-JUVENTUS

La Roma è partita malissimo in questa stagione, infatti nonostante lo 0-0 ottenuto sul campo a Verona ha poi perso la partita a tavolino per 3-0 a causa di un errore tecnico, quello di aver schierato Diawara che non era inserito nella lista. Un errore grossolano che è costato il posto ad un dirigente giallorosso e mandato su tutte le furie il nuovo proprietario della società. Questa partita può segnare anche il futuro di Fonseca, infatti si vocifera che in caso di sconfitta il tecnico portoghese verrà esonerato e il suo posto sarà preso da Massimiliano Allegri. La Juventus di Pirlo, ha ricevuto durante la settimana il tanto atteso centravanti, che è Alvaro Morata, lo spagnolo ex Atletico Madrid ritorna a Torino trovando il suo ex compagno di squadra come suo allenatore. I bianconeri proveranno a far valere la loro forza per mantenere il primato in classifica fin dalle primissime giornate.

Pronostico ROMA-JUVENTUS X2. Con quota intralotcafè di 1,27.

BOLOGNA-PARMA

Derby della via Emilia che vede affrontarsi due squadre desiderose di rimettersi sul binario giusto dopo un esordio di campionato avaro di soddisfazioni. Bologna che si fa preferire in virtù di una maggiore qualità, Parma di fronte ad impegno non semplice.

Pronostico BOLOGNA-PARMA 1X. Con quota intralotcafè di 1,26.

