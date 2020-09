Scuole in Campania, scoperti 4 docenti positivi al Coronavirus

“A oggi 80.000 docenti e non docenti hanno fatto il test sierologico. Per ora abbiamo 4 positivi e contiamo di arrivare a 140.000 test in tempo per il 24, data in cui si apre la scuola in Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. “Sui risultati – ha aggiunto – si procede per autocertificazione. Molti ci chiedono cosa fare se hanno fatto il test e non hanno ancora i risultati: si fa l’autocertificazione per dire che hanno fatto il test, poi i controlli a campione arriveranno”. “Ricordo anche – ha detto De Luca – che a oggi non e’ arrivata nessuna comunicazione sul numero di banchi singoli per la Campania, sul numero di docenti e supplenti, navighiamo in un mare di grande precarieta’. Abbiamo avuto un esempio di improvvisazione che avremmo potuto risparmiarci. Intanto lancio un appello per non prendere gli insegnanti campani gia’ in ruolo e mandarli a 500 km di distanza per l’organizzazione cervellotica del ministero”.

