Scuola chiusa prima di riaprire: bidella positiva in Campania, ha sintomi

Il coronavirus arriva nelle scuole della Campania già prima della riapertura. Il caso ddi Covid-19 all’istituto comprensivo di San Giovanni Bosco di Portico di Caserta. La scuola è stata chiusa. Ad essere positiva è una collaboratrice scolastica, che avrebbe presentato sintomi da Covid. La scuola aveva appena riaperto i battenti ieri per la prima riunione docenti e la ripresa della attività amministrative in vista della riapertura ufficiale del 24 settembre.

La direzione ha già attivato i controlli di tracciamento per ricostruire le persone entrate in contatto con la bidella contagiata e metterle in isolamento fiduciario. Un caso simile è stato registrato all’istituto Pitagora di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Altri casi inoltre si sono rilevati nelle scuole dell’infanzia, a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, e a Trento. In questo caso decine di bambini sono stati posti in isolamento in attesa di tampone.