Scuola, altro rinvio nella città vesuviana: si torna il primo ottobre

Niente lezioni fino a fine settembre a Torre Annunziata. E’ il senso dell’ordinanza firmata dal sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, con la quale si stabilisce ”di prorogare la chiusura di tutte le attivita’ didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune di Torre Annunziata fino al 30 settembre”. Precedentemente il primo cittadino aveva stabilito che la prima campanella sarebbe dovuta suonare lunedi’ 28 settembre. Alla base della decisione, come si legge nel testo dell’ordinanza, il fatto che ”non e’ possibile assicurare una adeguata sanificazione di tutti i plessi scolastici a causa sia del prolungarsi dei lavori di spoglio degli scrutini elettorali, sia delle difficolta’, manifestate per le vie brevi all’ufficio Tecnico comunale, nel reperimento di ditte specializzate nella sanificazione dei locali nel periodo post-elettorale”.