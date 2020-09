Scrutatore si sente male, è sospetto Covid: chiuso seggio elettorale a Boscoreale

Situazione davvero complicata a Boscoreale, dove un seggio della zona del Piano Napoli è stato chiuso per un sospetto caso di Covid. È stato uno scrutatore in mattinata ad essere colto da malore e secondo quanto si apprende avrebbe manifestato febbre ed altri sintomi riconducibili al Coronavirus. A dare la notizia è Medianews24. Al momento il seggio elettorale è chiuso per motivi sanitari e si sta cercando di trovare una soluzione adeguata per permettere il voto a chi in quella sezione non si era ancora recato alle urne. Intanto si è attende l’esito del tampone sull’uomo, mentre gli altri componenti del seggio sono stati posti in isolamento. Si volta fino alle 15 di oggi e le autorità sono adesso impegnate a capire come portare avanti la tornata elettorale, e dovranno farlo entro breve tempo.

