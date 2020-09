Scontro tra due auto sulla Sorrentina: conducenti incastrati tra le lamiere

Potrebbe essere stato il maltempo a far perdere il controllo alle due auto che si sono scontrate ieri pomeriggio, a Castellammare di Stabia, avendo come conseguenza due feriti gravi. È accaduto sulla Strada Statale sorrentina. I due feriti gravi sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. Violentissimo l’impatto fra le due vetture. Le vittime sono rimaste incastrate fra le lamiere. È stato pertanto richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare e trasferire al pronto soccorso del nosocomio stabiese.

È possibile che all’origine dello schianto ci sia il maltempo che imperversava ieri e che ha reso viscido il fondo stradale viscido. Le verifiche delle forze dell’ordine stabiliranno le ragioni dell’impatto per il quale non escludono un malore di uno dei conducenti alla guida dei veicoli coinvolti.