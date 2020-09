Scippa una 40enne e la trascina per metri nel Napoletano: lei ferita, lui in manette

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato G.S., 43enne di San Nicola la Strada (Caserta) già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di NAPOLI Nord su richiesta della Procura aversana. Il 43enne è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di rapina e lesioni commessi ai danni di una donna 40enne. A bordo della sua auto ha afferrato in corsa lo zaino che la donna portava a tracolla, trascinandola per alcuni metri e procurandole lievi ferite. Grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, i militari hanno individuato la targa del veicolo e tracciato il suo percorso. Il 43enne è stato portato in carcere.

