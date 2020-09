Sciopero Circumvesuviana, sarà lunedì nero. Ecco l’elenco delle corse garantite

By

L’organizzazione sindacale Faisa-Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore, che si terrà nella giornata di domani dalle ore 19 alle ore 23. Saranno garantite le seguenti corse: da Napoli per Sorrento Via Centro Direzionale: ore 18,32 Sarno, ore 18,32; Baiano ore 18,48. Poggiomarino ore 18,54. Per Napoli da Sorrento ore 18,55. Sarno ore 18,49; Baiano ore 18,02. Poggiomarino ore 18,57.

Non solo Circumvesuviana, anche altre linee sciopereranno, in basso l’elenco

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Montesanto – Licola 17.36

Montesanto – Torregaveta 17.41

Torregaveta – Montesanto 17.54

Licola – Montesanto 18.20

Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa (MetroCampania NordEst)

Sciopero dalle 9.05 alle 13.05.

Ultime partenze prima dello sciopero:

Aversa – Piscinola 19.00

Piscinola – Aversa 18.45

Linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte

Sciopero dalle 9.05 alle 13.05

Ultime partenze prima dello sciopero:

Napoli – Piedimonte: 17.20

Napoli – Benevento: 18.06

Benevento – Napoli: 17.41

Piedimonte – Napoli: 18.45