Schianto sulla Statale 268: ora preoccupano le condizioni della bambina di 12 anni

Sembra essere più grave del previsto il trauma cranico riportato ieri dalla 12enne a bordo di una delle due auto coinvolte nell’incidente sulla Statale 268. Secondo quando si apprende dal Santobono di Napoli, la bambina non ha fatto finora riscontrare alcun miglioramento ed in questo momento i medici stanno valutando come procedere per consentire un decorso migliore. La ragazzina comunque non è in imminente pericolo di vita, anche se la situazione resta preoccupante. In maggior pericolo è un 80enne che viaggiava nella stessa auto della 12enne. L’anziano è in gravissime condizioni al Cardarelli.

Nella stessa auto, tutti di San Giuseppe Vesuviano, anche la moglie del ferito più grave ed un 37enne che nelle prossime ore sarà operato per ricomporre una brutta frattura. In ospedale anche il conducente della Fiat Panda nera, un uomo di Ottaviano che non è in pericolo di vita ma che ha riportato diverse ferite. Resta nella mente la Ford grigia in bilico su quel tratto di Somma Vesuviana e che per poco non è precipitata per oltre dieci metri.