Schianto con lo scooter nel Vesuviano: due ragazzi feriti, uno è in prognosi riservata

Sono arrivati al pronto soccorso all’alba. Due ragazzi vittime di un grave incidente, uno è in prognosi riservata. Forte impatto, all’alba di ieri in via Fusco, a Torre Annunziata. Due giovani su uno scooter hanno perso il controllo finendo contro un’auto. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono giunti i carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata e due ambulanze che hanno portato i ragazzi in ospedale al San Leonardo di Castellammare. Uno dei due feriti è in prognosi riservata, ma entrambi non sono in imminente pericolo di vita.

