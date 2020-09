San Giuseppe Vesuviano: le scuole riapriranno solo tra due settimane

«Come preannunciato, il 5 ottobre i nostri figli torneranno tra i banchi e riprenderà il regolare svolgimento delle lezioni. Noi siamo pronti ed alzeremo la voce, se dovesse occorrere, perché anche la Regione ed il Governo completino in tempo la loro parte per una ripartenza sicura». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano che aggiunge: «Quello che vogliamo è una ripartenza sicura per i nostri figli. Un giorno dopo, ma con serenità: questa è la linea della responsabilità e della serietà».

Il sindaco aveva detto: «Il livello elevato di contagi che la nostra città ha registrato da fine agosto ci impone, un monitoraggio progressivo nei prossimi giorni, – una finestra di maggiore attenzione – necessaria a comprendere, in base ai dati in mio possesso, l’evoluzione dell’epidemia a San Giuseppe Vesuviano. Ho sempre ritenuto fondamentale la ripartenza delle attività educative e continuo a pensarlo. Tuttavia, non saranno alcuni giorni di differimento a fare la differenza in negativo, mentre una ripresa immediata, superficiale e senza scrupoli, potrebbe darci problemi duraturi. Ho il dovere di tutelare la città ed i nostri figli, bilanciando il delicato equilibrio della tutela della salute e del sacrosanto diritto all’istruzione. Appena ci saranno le condizioni, ovviamente, darò il via libera. Sono certo che voi, al mio posto, assumereste la stessa responsabile, ancorché dolorosa, decisione».