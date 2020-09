San Giuseppe Vesuviano, ecco le multe “antiCovid”: il sindaco in strada con i vigili

Tornano i controlli serrati e le prime multe a San Giuseppe Vesuviano, dopo l’ordinanza anti-contagio che stringe ulteriormente le disposizioni in natura sanitaria emanate dal sindaco Vincenzo Catapano. Fino a mille euro di multa per chi è senza mascherina o assembrato, ancora peggio per i negozianti che non rispettano le regole. Insieme alla polizia municipale è sceso in strada anche il sindaco Vincenzo Catapano, che in queste ore sta effettuando i posti di blocco ed i controlli con gli agenti e gli ufficiali della polizia municipale.

Il sindaco dice: «Chi ben mi conosce sa che alle parole conseguono sempre e necessariamente le azioni. A San Giuseppe Vesuviano si usa la mascherina “h24” e se si violano le norme si viene pesantemente sanzionati. Se si è gestori di esercizi commerciali e non si seguono le norme anti-contagio, l’attività viene immediatamente sospesa, da 5 a 30 giorni». Intanto ci sono state già persone fermate e che saranno multate per non avere rispettato le normative.