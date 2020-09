Salvini in tour nel Vesuviano: lancio di pomodori contro il leader della Lega

By

«Il 20 e 21 settembre finalmente milioni di campani voteranno: chi vuole il vecchio sceglie De Luca, chi vuole provare il nuovo finalmente ha la Lega». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Pompei e impegnato nel corso della giornata in diversi appuntamenti in Campania che culmineranno con un comizio nel tardo pomeriggio a Napoli. Il tour però è stato interrotto da fischi, slogan, contestazioni e lancio di pomodori a Torre del Greco, dove il capitano della Lega è riuscito a parlare solo 5 minuti sul palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele.

Salvini doveva anche visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni ambientali – è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce – hanno consigliato ai responsabili del servizio d’ordine di puntare direttamente al gazebo dove erano presenti già gli attivisti locali.