Salerno va a fuoco, fiamme sulle montagne. I residenti: “Abbiamo paura”

Diversi incendi sono divampati in serata a Salerno interessando il Monte Stella, il Masso della Signora e Sala Abbagnano. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rassicura la cittadinanza sul fatto che “gli abitanti non corrono alcun pericolo. Le squadre dei vigili del fuoco – spiega – hanno messo in sicurezza il territorio. Tra gli altri, sul posto, anche i volontari dell’associazione ‘Le colline di Salerno’ che stanno monitorando la situazione e sono in costante contatto con la struttura comunale di Protezione civile”.

Il sindaco di Salerno invita i suoi concittadini “a prestare la massima attenzione”. Napoli spiega inoltre che “si sta lavorando anche per comprendere la causa di questi molteplici incendi. Non si esclude la pista dolosa”. Intorno alle ore 22 è stata chiusa temporaneamente via Panoramica. Una squadra della Polizia municipale insieme alla Protezione Civile, si trova sul posto per ridurre i disagi.