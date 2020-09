Sal Da Vinci, pugni e schiaffi in aliscafo con un altro passeggero: denunciati

By

Il cantante Sal Da Vinci è stato protagonista questa mattina a Procida di una violenta lite a bordo di un aliscafo in partenza per Napoli, sfociata in denunce ai Carabinieri. L’ artista ieri sera si era esibito sull’isola di Procida, a conclusione della «Sagra del Mare» insieme a Fatima Trotta, e stamattina, insieme al resto del cast, si era imbarcato sull’aliscafo delle 13.20 diretto a Napoli.

Poco prima della partenza è scoppiata una violenta lite con un altro passeggero sembra a causa del posizionamento di un bagaglio. Urla e spintoni, degenerati in rissa, hanno costretto il comandante dell’aliscafo a chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari hanno diviso i litiganti e riportato la calma. Sal Da Vinci, insieme ai suoi ed al passeggero coinvolto nella lite hanno raggiunto la caserma dei Carabnieri, dove hanno sporto entrambi denuncia, e dopo qualche ora sono ripartiti per Napoli.