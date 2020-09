Rubano 900 euro di capi firmati al Vulcano Buono di Nola, tre arresti

Ancora furti di capi d’abbigliamento nei negozi del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Qui, come racconta l’edizione online de Il Mattino, ci sono stati tre arresti da parte dei carabinieri. I militari della compagnia di Nola hanno fermato tre giovani residenti a Napoli che nel pomeriggio di ieri avevano rubato circa 900 euro di capi di abbigliamento in un negozio della nota galleria commerciale. I tre avevano eluso il sistema con una rudimentale borsa schermata e portato via diversi vestiti di valore, ma alla fine sono stati scoperti, seguiti e arrestati dai carabinieri. I tre saranno giudicati in giornata con rito direttissimo al tribunale di Nola.

