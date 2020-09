Ritorna la Serie A, ecco la bolletta per vincere 440 euro già alla prima giornata

Anche per questa stagione siamo pronti e carichi con i fortunatissimi pronostici Intralotcafè. Come sempre, il nostro obiettivo è colpire nel segno, sperando di condividere con voi il piacere della vittoria regalandovi il nostro tempo e la nostra competenza! Torna la Serie A il 19 settembre, Fiorentina-Torino alle 18 riaprirà i battenti della nuova stagione. La prima giornata sarà spalmata in tre giorni: 19, 20 e 21 settembre. Tre partite sono state rinviate al 30: Lazio-Atalanta, Udinese-Spezia e Benevento-Inter. Il motivo? Atalanta, Inter e Spezia erano impegnate in Champions, Europa League e playoff di Serie B. Hanno chiuso la stagione in ritardo rispetto a tutte le altre squadre, così hanno chiesto e ottenuto lo slittamento dalla Lega. In campo 14 squadre per sette partite.

Ecco dunque i pronostici validi della 1^ giornata di campionato:

FIORENTINA-TORINO

Sfida che vede di fronte due nobili del calcio italiano che nelle ultime stagioni hanno disputato campionati al di sotto del loro blasone. Sulla carta la Fiorentina si presenta ai nastri di partenza di questa nuova Serie A con qualcosa in più rispetto al Torino che storicamente ha vita difficile all’Artemio Franchi dove non vince dal 1976 anno dell’ultimo storico scudetto granata. Ci aspettiamo una gara tirata, le due squadre opteranno probabilmente almeno all’inizio per un atteggiamento tatticamente prudente, padroni di casa che non potranno sfruttare a pieno il fattore campo data l’assenza di pubblico, concediamo comunque una leggera preferenza ai viola.

Pronostico FIORENTINA-TORINO 1X. Con quota intralotcafè di 1,24.

VERONA-ROMA

ll Verona ha cambiato molto in sede di mercato, l’unica certezza da cui ripartire e la conferma del suo tecnico Ivan Juric, gialloblu subito di fronte ad impegno non semplice, al “Bentegodi” arriva la Roma, giallorossi orfani di Zaniolo e al momento ancora alla ricerca dei colpi migliori per completare l’organico, capitolini che sulla carta possono comunque vantare tasso tecnico di gran lunga superiore ai padroni di casa. Partita dove vediamo favorita la banda di Mister Fonseca.

Pronostico VERONA-ROMA 2. Con quota intralotcafè di 2,00.

PARMA-NAPOLI

Il Napoli arriva al “Tardini” con le carte in regola per fare la voce grossa, partenopei vogliosi di mandare subito un segnale forte e chiaro al campionato. La differenza di forza tra le due squadre appare netta a favore della banda di Mister Gattuso, con l’assenza di pubblico il fattore campo è annullato, elementi che fanno della compagine ospite una chiara favorita in questa sfida.

Pronostico PARMA-NAPOLI 2. Con quota intralotcafè di 1,65.

GENOA-CROTONE

Il Genoa ha operato diverse interessanti operazioni nell’ultima sessione di mercato, nell’idea del Presidente Preziosi mai più una stagione come quella appena passata, tra dire e il fare c’è tanta differenza ma la sensazione e che la squadra messa a disposizione di Mister Maran sia di caratura sufficiente per navigare in acque tranquille. Crotone con l’entusiasmo per aver ritrovato di nuovo la Serie A, i dubbi sono su come la banda di Mister Stroppa reagirà al salto di categoria, a Marassi test difficile ma non impossibile per gli ionici.

Pronostico GENOA-CROTONE 1. Con quota intralotcafè di 1,90.

SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo reduce da un campionato ricco di soddisfazioni concluso con un ottimo settimo posto in classifica, l’obiettivo è ora poter confermare quanto di buono fatto nella passata stagione, impresa che sulla carta appare possibile ma non semplice data l’agguerrita concorrenza. Il Cagliari viene da un’annata piena di contraddizioni, partito alla grande è arrivato al traguardo con il fiato corto, ora l’obiettivo è quello di disputare un campionato di maggior spessore centrando con la più assoluta tranquillità la permanenza nella massima serie. Match che darà vita ad un confronto ricco di emozioni e di gol.

Pronostico SASSUOLO-CAGLIARI 12. Con quota intralotcafè di 1,26.

JUVENTUS-SAMPDORIA

Tanta curiosità per il varo della nuova Juventus targata Andrea Pirlo approdato a sorpresa alla corte della “Vecchia Signora”, la scelta della società è apparsa ai più una mossa azzardata, i bianconeri devono continuare a vincere in Italia e tornare a farlo anche in Europa, il tempo e il campo daranno le risposte agli interrogativi, per ora rimangono perplessità e dubbi. Sampdoria che inizia il suo cammino in questa nuova edizione della Serie A contro l’avversario più temibile e difficile da affrontare, il mercato non ha regalato colpi eclatanti ai blucerchiati, a Mister Ranieri il compito di ottenere il meglio da una rosa che sulla carta è tra le meno attrezzate dell’intera Serie A.

Pronostico JUVENTUS-SAMPDORIA 1. Con quota intralotcafè di

MILAN-BOLOGNA

Il Milan è stata la squadra dal miglior rendimento nel post lockdown per il Covid 19, i rossoneri hanno dimostrato di avere potenzialità per poter competere per i piani alti della classifica. Se si aggiunge che nell’ultima sessione di mercato la società si è mossa discretamente confermando i migliori e mettendo a disposizione di Mister Pioli un paio di nuove pedine di indiscusso valore tutto fa pensare che il “Diavolo” sia di fronte ad una stagione importante.

Pronostico MILAN-BOLOGNA 1. Con quota intralotcafè di 1,57.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 440 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!