Rissa tra 20 persone in strada a Torre, vanno in ospedale per i feriti e se le danno ancora

Una maxi rissa, tra una ventina di persone, ha diffuso il panico nel reparto di frontiera del San Leonardo. Due famiglie hanno cominciato a litigare in strada a Torre Annunziata. Una discussione tra due ambulanti partita davanti alla Chiesa di Sant’Alfonso, probabilmente per una postazione vendita oggetto di contesa. Poi il violento litigio è continuato in ospedale, dove nel frattempo erano arrivate delle persone ferite durante la prima lite nel comune Vesuviano. In ospedale arrivati gli uomini di Polizia e carabinieri, intorno alle 13,30, per riportare la calma e identificare chi ha portato devastazione e paura in pronto soccorso, mentre pazienti erano in attesa delle cure di medici e infermieri finiti nell’inferno. Due le persone ferite nella colluttazione, i carabinieri stanno provvedendo ad identificare tutte le persone coinvolte.

Sull’episodio è intervenuto il leader storico della associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti già Medaglia d argento al valore civile chiedendo un rinforzo di guardie particolari giurate ai pronto soccorso campani e che durante l’ orario di servizio espletato siano equiparati alle forze dell’ordine con poteri autoritativi, certificativi e coercitivi.