Rissa con calci, pugni e lanci di sgabelli: identificati 2 giovani di San Giuseppe Vesuviano

È accaduto nella serata del 20 settembre a Nocera Inferiore, dove, verso le 19, all’incrocio tra via Garibaldi e il corso Vittorio Emanuele, un gruppo di ragazzi ha dato vita ad una violenta rissa. Prima un lancio di sgabelli, poi calci e pugni, davanti agli occhi increduli di genitori a passeggio con i bambini, in un pomeriggio di fine estate. È quanto avvenuto, poco dopo le 18.30 di domenica scorsa, in prossimità dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Barbarulo, in pieno centro a Nocera Inferiore, nel Salernitano. I carabinieri hanno identificato due delle persone che avrebbero preso parte alla lite degenerata in rissa, un 24enne e un 28enne residenti a San Giuseppe Vesuviano che erano a Nocera Inferiore in compagnia di due donne.

