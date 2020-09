Regionali, la di Donna a sostegno di De Luca per la lista “PER”

Alle elezioni regionali campane del 20-21 settembre, nella coalizione a sostegno di De Luca presidente, è presente la lista “PER le Persone e la Comunità”. È una lista nuova nella quale convergono donne e uomini provenienti dal mondo dell’associazionismo cattolico e non, dell’impegno civile, del volontariato e del terzo settore. Tra i diversi candidati presenti nell’area vesuviana, troviamo Giuseppina di Donna di Torre del Greco, insegnante di Lettere presso il liceo Nobel.

“Non è a cuor leggero che ho deciso di candidarmi per le elezioni regionali, perché so che chiedere di essere votata è una grande responsabilità – dichiara Giuseppina Di Donna – il voto è una delle cose più preziose che abbiamo per realizzare veramente una società democratica, che risponda ai bisogni di tutti e non lasci nessuno a piedi. È questo il cambiamento che tutti chiediamo alla politica”. Si tratta infatti di una novità straordinaria nel panorama politico: cittadini che da tempo sono a servizio delle proprie comunità decidono di fare un passo avanti in politica, ispirati dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e incoraggiati dalle parole di papa Francesco che in diverse occasioni ha spronato i cattolici a fare politica.

Il PROGRAMMA di "PER le Persone e la Comunità" NON ACCONTENTATEVI DI SOGNARE CON NOI, il 20 e il 21 SETTEMBRE VOTATECI E FATECI VOTARE PER IL FUTURO MIGLIORE CHE TUTTI SOGNIAMO 💪‼️ Pubblicato da Pina Di Donna – Per le Persone e le Comunità su Martedì 15 settembre 2020

“In 28 anni di insegnamento ho accompagnato quasi un migliaio di adolescenti e tanti altri ragazzi ho seguito in attività educative di volontariato – continua la prof. Di Donna – è a loro e a tutti i giovani del nostro territorio a cui ho pensato quando ho detto sì per questa avventura, perché le nuove generazioni meritano adulti coraggiosi capaci di costruire per e con loro”.