Regionali, il tweet di De Laurentiis per De Luca: scoppia la polemica

“Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi e’ l’unico politico che puo’ risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento”. E’ un endorsement esplicito quello lanciato pochi minuti fa dal presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal suo profilo twitter. Il patron degli azzurri annuncia il sostegno al governatore uscente e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.

Chiaramente si sono scatenate le polemiche, a partire dalla parte politica avversa, che ha ferocemente criticato il tweet anche perché avvenuto durante la giornata con i seggi aperti e quindi in pieni silenzio elettorale. Anche tra i tifosi ed internauti non sono mancate le repliche. Qualcuno ha fatto notare che non bisogna usare il tifo dei napoletani per fare politica.