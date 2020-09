Regionali, i candidati consiglieri più votati di ogni città vesuviana NOMI E PREFERENZE

Dopo alcuni giorni di attesa ecco i dati definitivi dello spoglio per le regionali sui comuni del Vesuviano. Nella maggior parte dei comuni c’è una predominanza del Pd con mister 40mila preferenze Mario Casillo. Tuttavia in alcuni comuni che sembravano dei feudi non sono mancate le sorprese come nel caso di Nola e San Paolo Belsito, dove ad essere primo partito e primo candidato votato non è stato l’eletto Massimiliano Manfredi. Clamorosa affermazione invece per l’assessore del Comune di Palma Campania Elvira Franzese, alla sua prima candidatura per le regionali, dove con la lista De Luca Presidente, riesce a centrare un doppio traguardo, portare al primo posto la lista in ordine di voti e di essere la più votata con i suoi 881 voti. Un risultato che può essere ritenuto più che soddisfacente e che premia il buon lavoro sin qui svolto dall’assessore Franzese e dalla giunta guidata dal sindaco Donnarumma. Di seguito in basso il dettaglio dei singoli voti.

Boscoreale 3988 voti Pd, Mario Casillo 2737

Castellammare 5221 voti Pd, Mario Casillo 1803

Ercolano 7286 voti Pd, Mario Casillo 1017

Napoli 50683 voti Pd, Mario Casillo 9040

Nola 3939 voti De Luca Presidente, Tufano Antonio 1502

Ottaviano 1978 voti Pd, Bruna Fiola 765

Palma Campania 1668 voti De Luca Presidente, Franzese Elvira 881

Poggiomarino 1815 voti Fare Democratico, Vastola Vincenzo 1497

Pompei 2214 voti Pd, Mario Casillo 623

San Gennaro Vesuviano 1488 Più Campania, Giugliano Angela Rosa 1118

San Giorgio a Cremano 4009 voti Pd, Bruna Fiola 632

San Giuseppe Vesuviano 1403 voti Lega, Donnarumma Maria Concetta 981

San Paolo Belsito 500 voti De Luca Presidente, Nappi Concetta Immacolata 174

Striano 978 voti Europa Verde, Storelli Rosalia 918

Terzigno 2120 voti Pd, Autilia Carillo in Capuano 836

Torre Annunziata 3592 voti Pd, Mario Casillo 1232

Torre del Greco 6335 voti Pd, Loredana Raia 3834