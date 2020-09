Regionali, domani Giorgia Meloni a Nola. Sarà ospite della candidata Carmela Rescigno

By

Giorgia Meloni è attesa domattina a Nola, dove sarà ospita della Città dei Gigli e della capolista di Fratelli d’Italia e candidata alle Regionali, Carmela Rescigno. Secondo quanto trapela la leader di FdI, visiterà l’azienda Geven che è ubicata nel distretto industriale nolano. L’azienda si occupa del settore aereonautico. Nel corso della visita, Giorgia Meloni si intratterrà proprio con la capolista Carmela Rescigno.

«Per il Nolano è motivo d’orgoglio avere Giorgia Meloni qui in chiusura di campagna elettore. La sua presenza può dare la spinta per il successo di Stefano Caldoro alle Regionali in Campania».