Proprietario e cameriere positivi: a Napoli chiudono lo Chalet Ciro e il Gran Caffè Cimmino

Chiude a scopo precauzionale lo chalet Ciro a Mergellina. Il proprietario del noto locale, Antonio De Martino, è infatti risultato positivo al Coronavirus. «Alle 18,30 di martedì ho saputo della mia positività al tampone a cui mi ero sottoposto. Dopo mezz’ora ho fatto chiudere tutto», spiega il patron dello Chalet che è asintomatico ed è a casa in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. Ora saranno sottoposti a tampone tutti i dipendenti della struttura. «Non abbiamo aspettato comunicazioni o imposizioni dalle istituzioni sanitarie, ci siamo comportati responsabilmente e abbiamo immediatamente deciso di sospendere il servizio». De Martino. Subito dopo la dirigenza del noto locale di Mergellina ha contattato una ditta per procedere all’immediata sanificazione della struttura. «Abbiamo attuato il protocollo sanitario nazionale che prevede la sanificazione di qualsiasi locale, attraverso apposita ditta, cosa che già facciamo regolarmente ma anche per avviare uno screening che tuteli tutte le persone che lavorano presso la nostra azienda», specificano sui social dallo staff di Ciro a Mergellina.

Sul profilo Facebook “Chalet Ciro” si legge ancora: «Vogliamo ricordare che attività come le nostre possono andare soggette perché a contatto con il pubblico; preferiamo cautelarci e cautelare, prevenire e assicurare il nostro personale ma anche voi. È proprio per una questione etica che abbiamo preferito sospendere noi l’attività, in attesa che tutto possa essere chiarito». Tra i commenti, sui social, in tanti hanno apprezzato proprio il senso di responsabilità dell’azienda per proteggere dipendenti e clienti. E proprio da Antonio De Martino arriva un messaggio di responsabilità per tutti i ristoratori e i cittadini. Chiude anche il Gran Caffè Cimmino di via Petrarca a Posillipo, alto notissimo punto di ritrovo a Napoli.