Prende a pugni in faccia la moglie: arrestato 50enne nel Vesuviano

I Carabinieri della tenenza di Ercolano (Na) insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 50enne del posto. I militari dell’Arma, allertati dal 112 per schiamazzi, hanno trovato l’uomo all’interno della sua abitazione. Presente anche sua moglie convivente. Dopo l’ennesima lite, la vittima era stata presa a pugni e schiaffi dal marito. Il 50enne – in presenza dei carabinieri – ha minacciato di morte la donna. I militari hanno tentato di calmare l’uomo che ha finito per spintonarli. Arrestato, il 50enne e’ stato tradotto in carcere.

