Pompei, Lo Sapio è sindaco con il 50,1%. Ci sono voluti 3 giorni di riconteggi

Carmine Lo Sapio è il nuovo sindaco di Pompei. A tre giorni dalla conclusione delle operazioni di voto, e a due giorni dall’inizio dello spoglio, è finalmente stato ufficializzato il risultato definitivo delle elezioni amministrative svolte domenica e lunedì nella città degli scavi. Lo Sapio, candidato del centrosinistra sostenuto da 7 liste civiche, ha ottenuto 7.342 voti, appena 14 in più della maggioranza assoluta, per una percentuale del 50,10% sui voti validi che gli permette di essere eletto al primo turno. Scongiurato quindi il ballottaggio con Domenico Di Casola, fermo al 45,72%, circostanza temuta fino all’arrivo dei dati dell’ultima sezione elettorale. Il risultato definitivo consegna al neo sindaco Lo Sapio una maggioranza composta da 10 consiglieri, mentre all’opposizione siederanno 5 consiglieri più il candidato sconfitto Di Casola.

“Finalmente siamo giunti al giorno in cui iniziamo a lavorare – ha dichiarato Lo Sapio dopo la proclamazione – sarò il sindaco di tutta la città e dico che faremo tutto ciò che abbiamo scritto nel programma, lo dico ora che non siamo più in campagna elettorale. La città ha bisogno di una ripresa e bisogna rimettere in piedi tutto ciò che purtroppo è per terra. E’ stata una campagna elettorale dura, colma di calunnie e polemiche che noi mettiamo alle spalle, io per primo. Io sono stato il maggiore accusato, calunniato e offeso per tutta la campagna elettorale, sarò il primo a mettere dietro tutto ciò che ho sentito e letto in questi mesi”.