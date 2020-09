Poggiomarino, trovato il corpo di Luana in un pozzo: è stata accoltellata

By

Ritrovato un cadavere di donna, sarebbe in tutta probabilità di Luana Rainone, donna e mamma originaria di Sarno, residente a San Valentino Torio, e scomparsa da oltre un mese. L’ipotesi è quella dell’omicidio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a Poggiomarino, in Via Fontanelle dove sono al lavoro forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Il corpo si trovava in un pozzo ed è stato recuperato in mattinata. Si indaga a tutto campo, l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. La vittima sarebbe stata accoltellata. Già fermata una persona che è ora sotto interrogatorio. La donna era sparita da oltre un mese e c’erano stati numerosi appelli.