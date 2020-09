Poggiomarino, il sindaco è Falanga: «Ora farò subito qualcosa per chi soffre»

Poggiomarino ha il nuovo sindaco: è Maurizio Falanga dello schieramento di centrodestra. Ormai il successo alle urne è matematico. Quando mancano ancora poche schede da scrutinare la differenza è di circa 1200 con il competitor Giuseppe Annunziata. In Piazza De Marinis a Poggiomarino, sede del comitato elettorale del nuovo primo cittadino, è già festa. Fuochi d’artificio e soddisfazione come è giusto che sia: «Voglio fare subito qualcosa per i poggiomarinesi che soffrono – ha detto la fascia tricolore appena eletta – La vittoria di De Luca qui a Poggiomarino per le Regionali non mi ha fatto temere. Si tratta di due elezioni diverse».

A complimentarsi con il nuovo sindaco è anche il rivale Giuseppe Annunziata che si è recato direttamente nel comitato dell’avversario per augurare buon lavoro. Sui social ha poi scritto: «Poggiomarino ha scelto. Ed ha scelto Maurizio Falanga. Desidero ringraziare quanti mi hanno sostenuto, i candidati della mia coalizione e tutti i cittadini di Poggiomarino. Sapevo che sarebbe stata una competizione difficile e, per molti aspetti, complicata: credo, tuttavia, di averla onorata e di aver dato il massimo, nell’interesse esclusivo della nostra bella città. Al nuovo sindaco auguro buon lavoro (e buon onomastico). Ai cittadini di Poggiomarino garantisco una opposizione leale e costruttiva».