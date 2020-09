Poggiomarino, Falanga proclamato sindaco: ieri il primo comizio in piazza da eletto

By

A circa ventiquattro ore dalla chiusura delle urne, Maurizio Falanga è stato proclamato questa mattina sindaco di Poggiomarino. Classica cerimonia sobria quella di consegna della fascia tricolore vissuta insieme alla squadra che l’ha affiancato e l’affiancherà nel corso di questa amministrazione. Ieri sera, intanto, il comizio di saluto agli elettori, il primo da sindaco da parte della nuova fascia tricolore. Un bagno di folla per l’avvocato accolto quasi da un pubblico da stadio in una piazza De Marinis stracolma.

Falanga ha ringraziato tutti i suoi candidati, rivolgendo anche un breve pensiero per il ruolo di opposizione di Giuseppe Annunziata. Poi le intenzioni: il primo obiettivo del neosindaco sarà quello di intervenire sulle fasce deboli della popolazione, oltre che voler essere presente con i suoi assessori e consiglieri in mezzo alle persone ascoltandole e intervenendo sui problemi del paese. Ora, dopo la proclamazione, sarà il momento di pensare alla Giunta per cominciare ad operare.