Poggiomarino, Annunziata annuncia iniziative sul commercio: “Contributi e sgravi fiscali”

Un contributo, sotto forma di sgravi fiscali, a tutte le imprese e le attività commerciali che apriranno a Poggiomarino e a quelle già esistenti. È una delle iniziative che Giuseppe Annunziata, candidato sindaco alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, intende lanciare per incentivare nuovi investimenti in città e consolidare quelli già in essere. Spiega Annunziata: “Dobbiamo rimettere in moto l’economia, bloccata dall’emergenza sanitaria. La gente deve tornare a spendere a Poggiomarino, per questo aiuteremo gli imprenditori e i commercianti che vogliono investire. Possiamo arrivare a far pagare zero tasse ai commercianti attraverso un sistema di premialità”.

Aggiunge Annunziata: “Con i commercianti poggiomarinesi faremo rete e organizzeremo iniziative ed eventi per rilanciare il settore”