Pazzesco Napoli: 14 tesserati del Genoa sono positivi al Covid

Genoa choc, quattordici tesserati, tra giocatori e staff sono risultati positivi al coronavirus. Tamponi a tappeto anche al Napoli, avversario ieri di rossoblù al San Paolo. “Il Genoa Cfc – è scritto in un comunicato – comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Prima della partita di Napoli erano risultati positivi Perin e il danese Lasse Schone