Paura nel Vesuviano, dipendente comunale positivo al Covid: uffici chiusi

Dipendente comunale positivo al Coronavirus in una sede distaccata di Portici, scattano le misure anticontagio. Ad informare i cittadini è il sindaco Enzo Cuomo: «Abbiamo un caso positivo al Covid 19 di dipendente comunale. Sono stati disposti ed effettuati tamponi ad alcuni dipendenti che hanno avuto contatti di lavoro con la persona i cui esiti dovremmo avere stasera. Domani i servizi demografici saranno chiusi al pubblico tranne per esigenze urgentissime ed indifferibili da comunicare a m.sorrentini@comune.portici.na.it,accesso a Via Campitelli con controllo temperatura e solo aperto al pubblico per motivi indifferibili e rigorosamente con utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Tutti i locali comunali interessati sono in corso disinfezioni», conclude il primo cittadino.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE