Paura in Campania per l’anello incastrato al dito: in ospedale arrivano i pompieri

Si è recato all’ospedale di Caserta per un anello in acciaio che teneva all’indice e che non voleva assolutamente sfilarsi, tanto che il dito iniziava a gonfiarsi e a fargli male, perché l’afflusso di sangue era bloccato. Ma al nosocomio casertano non sono riusciti a levarglielo, e così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Caserta, che hanno tagliato l’oggetto incastrato con dei piccoli attrezzi da taglio in loro dotazione. Ci sono voluti tempo e pazienza, ma alla fine l’anello è stato tolto e il malcapitato se l’è cavata con tanto spavento e un po’ di dolore.

