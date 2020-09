Paura alla Fca di Pomigliano: altro operaio positivo al Covid, è ricoverato

Altra comunicazione delle sigle sindacali ai lavoratori che hanno informato del secondo caso positivo di Coronavirus all’interno della Fca di Pomigliano d’Arco: “L’azienda ci ha appena comunicato che un lavoratore della logistica ha dichiarato di essere risultato positivo al coronavirus – è scritto nel comunicato- lo stesso risulta assente dal 6 settembre, ora è ricoverato in ospedale non in gravi condizioni. Chiaramente la Fca ha subito provveduto ad una nuova sanificazione dei reparti di lavoro dell’uomo e delle altre aree comuni al lavoratore come previsto dal protocollo. Gli altri operai che sono stati a stretto contatto con lui sono stati messi in quarantena.

