Palma Campania, altri 5 casi di Covid in un solo colpo: focolai nuovi

«Ci sono 5 nuovi casi di Covid sul nostro territorio. Nessuno di questi è un contatto dei casi precedenti». A dirlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che ha avvisato i cittadini attraverso i social network. Anche stavolta si tratterebbe soprattutto di persone rientrate dalle vacanze e per lo più asintomatiche o con pochi problemi a livello fisico. A preoccupare, dunque, è soprattutto il numero dei contagi che continua a salire anche a passi importanti.

Donnarumma aggiunge: «I cinque sono già tutti in quarantena insieme ai rispettivi nuclei familiari e stiamo ricostruendo i contatti degli ultimi giorni. Vi tengo aggiornati su tutto». Nei giorni scorsi Palma Campania aveva fatto registrare in tutto tre contagi relativi a questa cosiddetta “seconda ondata”. Adesso in città si è arrivati ad otto, dati che sono ancora controllabili almeno per il momento.