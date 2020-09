Ottaviano, sindaco in giro per le scuole: «Ho spiegato il pericolo Covid agli alunni»

«Insieme all’assessore all’istruzione Virginia Nappo ho iniziato il consueto giro per le scuole di Ottaviano. Ho visitato tutti i plessi dell’istituto comprensivo di San Gennarello e quello della Zabatta. È un anno particolare, che proseguirà al meglio solo se tutti facciamo la nostra parte: ho spiegato ai ragazzi un po’ più grandi l’importanza di indossare la mascherina ed assumere comportamenti rispettosi delle regole, ma ho anche detto loro che tali comportamenti non devono limitarsi all’orario scolastico, ma estendersi a tutta la giornata, altrimenti non avrebbero senso». A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che è stato in visita alle scuole quest’anno con l’incognita del Coronavirus.

Il primo cittadino ha aggiunto: «Ho trovato (e non avevo dubbi) ragazze e ragazzi attenti e comprensivi: sono certo che ancora una volta loro ci insegneranno tanto. Dobbiamo restare uniti e impegnarci tutti per il bene dei nostri alunni, solo così supereremo eventuali difficoltà. Intanto, ancora buon anno scolastico ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale scolastico tutto, agli alunni e alle famiglie».