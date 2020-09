Ottaviano, adesso il buono libro si chiede on line. Ecco come fare

Da diversi anni il Comune di Ottaviano eroga un voucher che consente di ottenere immediatamente i libri scolastici o il materiale didattico alternativo presso qualsiasi libreria. Quest’anno l’ente compie un ulteriore ed innovativo passo avanti: il voucher può essere richiesto da casa direttamente on line. Per fare la richiesta, è sufficiente utilizzare la piattaforma “Couponsbook” fornita dalla ditta Astrotel accedendo dalla home page del sito del Comune, sezione Bandi di concorso di Amministrazione trasparente, riga “Fornitura gratuita e/o semigratuita libri di testo voucher virtuale AS 2020/21 registrazione on line domanda di iscrizione”. I destinatari del voucher sono alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nel territorio di Ottaviano, appartenenti a famiglie che presentano un valore Isee rientrante in due fasce economiche, da 0 a 10633 euro e da 10633,01 a 13300.

Chi avrà accolta la domanda, riceverà un Pin mediante il quale potrà provvedere all’acquisto dei libri di testo presso una delle librerie /cartolibrerie iscritti all’elenco comunale dei fornitori, che sarà reso pubblico successivamente. C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare la domanda on line. Per qualsiasi difficoltà è possibile rivolgersi al call center della Astrotel telefonando al numero 0825/1806043 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 19. Tutta la documentazione è consultabile sul sito internet del Comune di Ottaviano