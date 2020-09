Ottaviano, 7 nuovi casi di Covid in 24 ore. Il sindaco: «Rischiamo misure drastiche»

Cinque ieri e due oggi, aumentano i contagi di Coronavirus ad Ottaviano, una crescita importante tanto da fare temere al sindaco Luca Capasso misure stringenti per evitare la diffusione di focolai così come avvenuto nella vicina San Giuseppe Vesuviano. Il primo cittadino dice: «Riscontriamo 7 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono tutti provenienti da vacanze fuori regione, sono asintomatici e in isolamento da qualche giorno. Abbiamo, inoltre, una persona ufficialmente guarita. Attualmente i positivi a Ottaviano sono 18. Vi raccomando per l’ennesima volta l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole su igiene e distanziamento. Solo con un grande senso di responsabilità di tutti noi possiamo evitare provvedimenti drastici che nessuno desidera».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE