Orrore nel Napoletano, Paola travolta mentre era sullo scooter: muore a 18 anni

Incidente mortale questa notte in via Etruschi, strada che collega Caivano ed Acerra. Una ragazza di appena 18 anni, Paola M. G., residente nel vicino Parco Verde, ha perso la vita mentre era bordo del suo motorino con un’amica. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il motorino su cui viaggiava Paola con un’amica potrebbe essere stato urtato da una vettura e sarebbe così finito fuori strada. Paola nella caduta è rimasta ferita gravemente alla gola da un tubo usato per irrigare i campi. È morta poco dopo.

L’amica che era con lei ha riportato diverse ferite e si trova adesso ricoverata presso la clinica Villa dei Fiori ad Acerra, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi, i carabinieri della caserma locale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. I militari avrebbero già fermato una persona sospettata di essere il “pirata della strada”.