Orrore in Campania: clandestino muore schiacciato dal tir sotto cui era attaccato

Un migrante è morto nel Benevento dopo essere stato travolto dal tir sul quale si nascondeva. Il giovane aveva trovato posto in uno spazio tra il rimorchio e la motrice dell’autoarticolato e viaggiato, aggrappato a quel pezzo di carrozzeria, dalla Bulgaria, fino al chilometro 30 della Statale 90 bis, nei pressi di Paduli. Secondo i primi accertamenti compiuti da carabinieri del Comando provinciale di Benevento, il migrante sarebbe caduto nel corso di una manovra finendo sotto il mezzo. L’autotrasportatore, che ha raccontato di non sapere nulla di quanto avvenuto, si sarebbe accorto del cadavere dopo aver sentito un colpo provenire dalle ruote del camion. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Il tir era diretto in Portogallo e, probabilmente, il giovane era proprio lì che aveva deciso di vivere dopo aver viaggiato per giorni da clandestino. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia per chiarire cosa sia realmente accaduto. Sarà anche da chiarire se il migrante sia effettivamente deceduto nel corso della manovra.