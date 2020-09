Orrore in Campania, cadavere carbonizzato di un 22enne: era depresso per il Covid

Choc a Serino, in Irpinia. È stato rinvenuto cadavere un 22enne del posto. Si era allontanato da casa questa mattina. In contrada Acquara, i carabinieri della Stazione di Serino hanno localizzato l’auto del giovane. Poco distante gli uomini dell’Arma hanno trovato il suo corpo semicarbonizzato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini. I militari hanno raccolto una serie di elementi. Durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia, il giovane, che in precedenza lavorava saltuariamente come cameriere, era caduto in uno stato di depressione e paura. Da allora non era più uscito di casa. Il suo corpo è stato trovato a poca distanza dall’auto lasciata aperta in contrada Acquara. Secondo le prime indagini dei carabinieri, si sarebbe dato fuoco. Dolore e sconcerto in paese appena la notizia ha cominciato a circolare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE