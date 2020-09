Ora c’è lo sciopero, la scuola rischia di non partire più il 24 settembre

In Campania l’anno scolastico viene investito da un’agitazione che potrebbe causare problemi per la riapertura delle scuole in Campania, programmata per il 24 settembre. Non solo Covid, dunque, ma anche un paventato sciopero. Lo sciopero, valido in tutta la Penisola, è indetto da: USB PI, UNICOBAS Scuola e Università e CUB Scuola Università e Ricerca (solo 25 settembre) riguardanti il personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero.

Una beffa per la Campania che ha già rimandato l’apertura di 10 giorni rispetto alla maggioranza delle regioni, partite il 14, dover posticipare ancora di qualche giorno il suono della campanella che sancisce l’avvio del nuovo anno scolastico. Oltre al fatto che già alcuni sindaci hanno deciso di rinviare ulteriormente la riapertura dei plessi.