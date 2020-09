Oggi in Campania altri 195 contagi di Coronavirus: in crescita nel Vesuviano

By

Sono 195 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.027 tamponi. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 11.102, mentre sono 559.258 i tamponi complessivamente esaminati. L’unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale che resta pertanto 457. Sono 105 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che diventa 5.488.